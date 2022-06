Trenord, riapre dopo il restyling la biglietteria di Magenta

Da giovedì 2 giugno è riaperta completamente rinnovata la biglietteria Trenord di Magenta. Dopo i lavori di ristrutturazione del punto vendita, che hanno previsto il rinnovo degli arredi, i titoli di viaggio sono nuovamente acquistabili presso lo sportello situato nella stazione ferroviaria.

La biglietteria di Magenta è attiva tutti i giorni feriali e i festivi dalle ore 6 alle ore 12.55. È chiusa il sabato e la domenica. Nelle settimane di lavori, che hanno preso il via a inizio maggio, i passeggeri hanno potuto acquistare i titoli di viaggio presso i punti vendita autorizzati, cioè il Bar Stazione Magenta, situato nel piazzale dello scalo ferroviario (Piazza Papa Giovanni XXIII), il Bar IV Giugno di Pinotti Marco, in Via IV Giugno 6 a 350 m dalla stazione, e la Cartolibreria Arte Mia, situata in Via Dante 29 a 700 metri. E' inoltre possibile acquistare online biglietti e abbonamenti su sito e App Trenord.

