Treviglio, donna spara e uccide il vicino. VIDEO

Treviglio, donna spara e uccide il vicino

Sono agghiaccianti le immagini che giungono da Treviglio: una vicina di casa di Silvana Erzemberger ha ripreso gli attimi immediatamente successivi all'esplosione dei colpi di pistola con i quali la 71enne avrebbe ucciso Luigi Casati e ferito la moglie Monica. Un delitto nato da una lite per il cane.

Nel video, realizzato con uno smartphone, si vede l'uomo già a terra esanime e al suo fianco, ferita e seduta, la moglie. Con Silvana Erzemberger che cammina nervosamente tenendo in mano la pistola.

La lite e poi gli spari a Treviglio: omicidio volontario aggravato

I fatti nella mattinata di giovedì 28 aprile. Sono stati proprio i vicini ad allertare carabinieri e soccorritori. Il video è finito agli atti dell'indagine coordinata dai carabinieri di Treviglio che hanno subito fermato la donna che deve rispondere di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.

La donna ha utilizzato una pistola che deteneva regolarmente per uso sportivo. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri, spiega il quotidiano Il Giorno, la settantunenne ha esploso alcuni colpi a Casati in strada, ferendolo a morte all'addome. La moglie, sentito gli spari dal loro appartamento al terzo piano della palazzina di via Brasside, è scesa per soccorrere il marito ed è stata a sua volta raggiunta dagli spari