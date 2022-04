Treviglio, donna 70enne spara in strada ai vicini: un morto e un ferito

Treviglio, donna spara in strada ai vicini: un morto e un ferito

Sparatoria in strada a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una donna ha ucciso un uomo e ferito la moglie, suoi vicini di casa. La donna e' stata fermata dai carabinieri a a breve sara' interrogata. Il fatto e' accaduto questa mattina intorno alle 7,40 in via Brasside a Treviglio.

Treviglio, donna spara in strada ai vicini: ancora ignoti i motivi

L'uomo e' morto subito mentre la moglie e' stata ferita alle gambe ed e' stata trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ancora da chiarire il motivo del gesto che ha portato la donna di 71 anni arrestata, a colpire i vicini di casa.

