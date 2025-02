Trovati i corpi senza vita dei due escursionisti dispersi sulla Grignetta

Sono stati ritrovati senza vita Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi da sabato sulla Grignetta. I loro corpi sono stati individuati a circa metà del canalone Caimi, la zona in cui si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore dopo il rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari.

Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, entrambi nati nel 1976, erano residenti rispettivamente a Vimercate e Cambiago, in provincia di Monza e Brianza. Colleghi in un’azienda brianzola, condividevano la passione per la montagna e avevano affrontato insieme numerose escursioni. Sabato mattina erano saliti sulla Grignetta, ma non avevano più fatto ritorno.

Esperti di corsa e profondi conoscitori della zona, erano stati visti da altri alpinisti mentre affrontavano la discesa lungo la via Cermenati. Poi, di loro, nessuna traccia fino al tragico ritrovamento di oggi pomeriggio da parte dei volontari impegnati nelle ricerche. Sono in corso le complesse operazioni di recupero dei corpi.

