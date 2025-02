Imprenditori truffati usando il nome di Crosetto: ci sono due indagati

Si stringe il cerchio attorno agli autori della truffa realizzata utilizzando il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto. Ci sono infatti due indagati, come riferisce Ansa. I truffatori hanno chiesto cospicue somme di denaro a professionisti e imprenditori per pagare fantomatici riscatti e liberare in questo modo inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. Stando a quanto riferito dalla Procura di Milano, i due indagati sono cittadini stranieri. L'inchiesta coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola e condotta dai carabinieri, ha portato a bloccare i conti olandesi su cui è stata trovato il milione di euro versato ai truffatori da Massimo Moratti, una delle vittime.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO