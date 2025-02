Twiga, la prima mossa di Del Vecchio? Aprire un club a Milano

Milano si prepara ad accogliere il Twiga, il celebre brand dell’intrattenimento di lusso fondato da Flavio Briatore, ora passato sotto la guida di Leonardo Maria Del Vecchio. L’apertura è prevista per settembre 2025, e segna un nuovo capitolo per il marchio che ha già conquistato location esclusive come Forte dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha.

Una nuova era per il Twiga: da Briatore a Leonardo Maria Del Vecchio

L’espansione del brand fa parte di una strategia più ampia della Lmdv Hospitality, società controllata da Del Vecchio, che punta a ridisegnare gli standard dell’ospitalità tra ristorazione, intrattenimento e lifestyle. "Questo progetto non è solo un investimento, come il Twiga non è solo un brand, ma un impegno a valorizzare e ridefinire l'hospitality in Italia e all'estero", ha dichiarato Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital e di Lmdv Hospitality.

La scelta strategica di via Turati per il Twiga di Milano

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è stato finalmente svelato l’indirizzo esatto del nuovo Twiga: via Turati 29. La nuova sede sorgerà in un edificio costruito alla fine degli anni Cinquanta, attualmente in fase di completa ristrutturazione. L’immobile, situato in una zona strategica ai piedi di una delle torri perimetrali di Piazza della Repubblica, offrirà 3mila metri quadrati di spazi per uffici e un’ampia area commerciale, all’interno della quale verrà realizzato il Twiga. In passato, lo stesso edificio ha ospitato alcuni dei club più esclusivi di Milano, tra cui William’s, Vanilla, Provocateur e Dolce Vita.

Secondo Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e amministratore unico di Lmdv Hospitality, "Lmdv Hospitality ha una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell’ospitalità. Ristorazione, intrattenimento e lifestyle si fondono per creare destinazioni iconiche, in grado di dettare tendenze e attrarre un pubblico internazionale". Parole che trovano l’approvazione di Flavio Briatore, che ha commentato: "Twiga è stata un'icona dell'intrattenimento di lusso e uno dei brand più prestigiosi del nostro gruppo. Oggi è arrivato il momento di affidarlo a una realtà capace di valorizzarne il futuro con una visione ambiziosa e strutturata".

