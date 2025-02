Uccise il compagno a Bovisio Masciago: il pm chiede la revoca dei domiciliari per Stella Boggio

La Procura di Monza con il pm Alessio Rinaldi ha ribadito al Tribunale del riesame di Milano che a Stella Boggio vada applicata la custodia cautelare in carcere per l'omicidio l'omicidio volontario del compagno Marco Magagna, ucciso con una coltellata la notte del 7 gennaio a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza. La donna si trova agli arresti domiciliari a casa dei genitori dopo la decisione del gip monzese, Marco Formentin, adottata in seguito all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza eseguito dai carabinieri della compagnia di Desio.

La linea di Stella Boggio: si è difesa da una aggressione del compagno

La linea difensiva di Boggio, assistita dall'avvocato Manuel Messina e presente oggi in aula, e' quella, in sostanza, gia' tenuta nei due interrogatori con il pm prima e il gip poi, ovvero che quella sera non aveva alcuna intenzione di far male al compagno, ma lo avrebbe colpito con un'unica coltellata per difendersi da un'aggressione domestica. La decisione dei giudici milanesi del Riesame e' attesa nei prossimi giorni.



