Ucraina, Feltri spara a zero su Zelensky: "Si levi dai piedi"

Guerra in Ucraina, il giornalista e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano Vittorio Feltri spara a zero sul presidente Zelensky. Ospite a Stasera Italia, su Rete 4, mercoledì sera il fondatore di Libero ha definito Zelensky un "comico ed un assassino", suggerendo che, in quanto contendente più debole della guerra, ""si renda conto della propria debolezza e a un certo punto chieda la sospensione dei combattimenti". Per Feltri, il presidente ucraino dovrebbe smettere di "sottoporre il suo popolo a sofferenze inenarrabili", andandosene "fuori dai piedi visto che non gli mancano i soldi per vivere bene".

