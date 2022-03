Ucraina, sabato manifestazione contro la guerra a Milano. Sala: "Ci sarò"

Milano, sabato 19 marzo manifestazione per la pace

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sabato prossimo scenderà in piazza, all'arco della Pace, per la manifestazione contro la guerra in Ucraina, organizzata dal consiglio comunale meneghino. "Io ci sarò, è una manifestazione bipartisan, ci sarò con grande convinzione - ha detto Sala a margine della conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile -. E' una manifestazione per la Pace, ma è anche abbastanza evidente dove dobbiamo stare noi".

"Da una parte - ha rimarcato - c'è un popolo aggredito e dall'altra parte non c'è un popolo che aggredisce, non sono i russi, c'è un dittatore che aggredisce. Per cui bisogna sapere da che parte si sta. Detto ciò l'unica speranza che vediamo è relativa alla speranza di colloqui e a una formula di compromesso, speriamo". Quanto alla situazione dei rifugiati, "Non ci sono aggiornamenti delle ultime ore - ha spiegato Sala - siamo ancora in una condizione in cui ce la si fa. Quello che vediamo è che molti arrivano e hanno già qua una base, un parente o un amico. Finché restiamo in questa situazione ce la facciamo, se no sarà più difficile. Però continuano i lavori con prefettura, regione e governo, per cui ce la faremo".

Ucraina, grande manifestazione all'Arco della Pace

"La guerra è tornata a sconvolgere l'Europa in un secolo in cui credevamo non fosse più possibile né pensabile. Assistiamo quotidianamente alle notizie che ci arrivano dal fronte ucraino. La forza di queste immagini è tale che ci ritroviamo sgomenti a rivivere un incubo che credevamo confinato ad altre epoche", lo scrive in una nota il Consiglio comunale di Milano, lanciando "un appello a tutta la nostra città per stringerci insieme attorno al popolo democratico dell'Ucraina aggredito dall'invasione condotta da Vladimir Putin".

L'appuntamento è per sabato 19 marzo, alle 18 all'Arco della Pace, illuminato con i colori della bandiera ucraina, in una grande manifestazione a cui parteciperanno il sindaco e le forze politiche e sociali di Milano. Nell'area metropolitana del capoluogo lombardo - ricorda il Consiglio comunale - "risiedono oltre 20.000 cittadini ucraini. Possiamo e dobbiamo aspettarci una fortissimo flusso di persone chiamate naturalmente dalla consistenza della comunità. Ciò significa responsabilità e grande generosità da parte delle strutture pubbliche e dei cittadini milanesi". Per questo l'aula di Palazzo Marino promette di proseguire "nell'organizzazione dell'accoglienza e attraverso il fondo del Comune a cui è possibile donare somme di denaro per aiutare le persone che scappano dalla guerra". L'invito alla cittadinanza, oltre che a partecipare alla manifestazione di sabato e impegnarsi nell'assistenza ai profughi, è anche quello di "chiedere all'Unione europea di strutturare stabilmente il meccanismo di corresponsabilizzazione di tutti gli Stati membri nell'accoglienza" e che "venga immediatamente aperto un negoziato coinvolgendo i maggiori rappresentanti della comunità internazionale e dei Paesi coinvolti per arrestare i bombardamenti e superare stabilmente il conflitto armato".

