Ultrà di estrema destra aggrediscono un consigliere comunale nel Milanese

Due ragazzi di 24 e 25 anni, residenti ad Arese, sono stati arrestati, su ordine del gip di Milano, con le accuse di lesioni, sequestro di persona e minacce aggravate. Altri due 23enni sono stati perquisiti e indagati a piede libero. L'indagine dei carabinieri della compagnia Rho riguardano l'aggressione del 28 settembre 2024 subita da un 22enne, Pietro Polonioli, consigliere comunale di Arese, e di un amico studente coetaneo. Le vittime, avendo notato su un muro di un residence condominiale in viale Sempione scritte riconducibili al gruppo "Ultras Arese" - noto per essere simpatizzante del movimento di estrema destra "CasaPound" - hanno iniziato a cancellarlo. In quel frangente, sono stati avvicinati da quattro individui che, dopo averli minacciati, hanno iniziato a colpirli con calci e pugni, procurando all'amico del consigliere comunale - trattenuto contro la propria volonta' all'interno di un parco vicino - lesioni personali guaribili in 20 giorni complessivi. Dalle perquisizioni domiciliari sono stati trovati e sequestrati oltre a materiale informatico e device, diverse armi tra cui un tirapugni, 4 coltelli a serramanico e due da caccia, una pistola ad aria compressa, un passamontagna e ventidue manganelli artigianali.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO