Ultras, Lucci arrestato anche per il tentato omicidio di Anghinelli

Il capo ultra' del Milan Luca Lucci ha ricevuto in carcere a Voghera una terza ordinanza di custodia cautelare in carcere negli ultimi due mesi, in cui questa volta e' accusato, "quanto meno quale mandante", del tentato omicidio di Enzo Anghinelli, avvenuto il 12 aprile 2019 a Milano. Lucci era indagato a piede libero mentre uno dei due presunti autori dell'agguato a mano armata, Daniele Cataldo, era stato sottoposto il 17 ottobre 2023 a fermo di indiziato di delitto dalla Squadra mobile di Milano. Dopo la conferma del Tribunale del Riesame della misura cautelare del 50enne, vicino a Lucci, i pm della Dda Paolo Storari, Sara Ombra e il collega Leonardo Lesti hanno chiesto e ottenuto dal gip Domenico Santoro lo stesso provvedimento anche per il leader della Curva Sud Milano.

Il "solidissimo movente" per il tentato omicidio di Anghinelli

I "propositi" di Enzo Anghinelli, che "minavano il potere esercitato" da Luca Lucci "sulla curva, alleandosi anche con personaggi che erano stati amici di costui, come Lombardi, l'intenzione di attentare alla sua incolumita' (), la considerazione che quegli potesse essere un delatore in grado di procurare al Lucci attenzioni delle forze dell'ordine o, comunque, di metterlo in cattiva luce negli ambienti criminali () appaiono elementi che, letti congiuntamente, denotano l'esistenza di un solidissimo movente in capo al Lucci Luca per l'uccisione dell'Anghinelli". Lo osserva il gip di Milano, Domenico Santoro, nell'ordinanza di custodia cautelare.

Anghinelli non si voleva piegare allo strapotere di Lucci

Luca Lucci avrebbe ordinato l'omicidio di Enzo Anghinelli perché l'ultras milanista "aveva dimostrato di non volersi piegare al suo strapotere" nel "settore blu" dello stadio San Siro. Anghinelli, riferisce LaPresse, avrebbe "manifestato la volontà di sparare o comunque di fare del male a sua volta" proprio a Lucci unendosi al "gruppo concorrente" dei "Black Devil di Domenico Vottari".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO