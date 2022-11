Lega, Umberto Bossi fuori da terapia intensiva: "Sta bene"

Umberto Bossi è fuori da terapia intensiva e le sue condizioni sono definite buone. E' quanto riferiscono fonti leghisti dopo la paura nella giornata di ieri, quando il fondatore del Carroccio è stato sottoposto ad un intervento per un'ulcera gastrica all'ospedale del Circolo di Varese, dove è stato trasportato dopo il malore accusato nella sua casa di Gemonio. Alle 19 una delegazione del Comitato Nord, guidata dall’europarlamentare Angelo Ciocca e da Paolo Grimoldi, insieme ai consiglieri regionali Roberto Mura e Massimiliano Bastoni, con sindaci e militanti, si recheranno fuori dall’ospedale "per portare l’augurio del Comitato Nord di pronta guarigione al capo", si legge in una nota.