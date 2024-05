Uniqlo ha aperto il suo secondo store a Milano

E' stato il giorno del bis di Uniqlo a Milano: il 2 maggio ha infatti aperto il nuovo store meneghino del brand low cost giapponese, in piazza Gae Aulenti. Uno spazio di 800 metri quadri nel quartiere di Porta Nuova che fa seguito all'apertura, nel 2019, del negozio in piazza Cordusio.

Uniqlo, Cappello: "Piazza Gae Aulenti punto di riferimento per i turisti"

Al taglio del nastro erano presenti tra gli altri Mark Barnatovic, COO di Uniqlo Italia, e l'assessore milanese al Commercio Alessia Cappello. "Il fatto che Uniqlo apra una seconda sede in un luogo di rigenerazione urbana ci fa piacere - ha dichiarato l'assessore intervistata da Pambianco news - Il brand sta inoltre facendo una serie di attività legate alla sostenibilità ambientale e ai luoghi culturali, attività fondamentali perché in linea con il nostro lavoro amministrativo. Piazza Gae Aulenti sta diventato un punto di riferimento anche nei tracciati turistici e per l’indotto della città grazie anche ai negozi che stanno aprendo, vicini a una moda più accessibile e inclusiva”, dichiara a Pambianconews la manager.