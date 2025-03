Urbanistica, il Comune di Milano rivede le regole di accesso agli uffici

Dopo le restrizioni decise nel novembre scorso in piena bufera giudiziaria, il Comune di Milano riformula le modalità di accesso agli uffici dell’Urbanistica. Palazzo Marino introduce nuove misure per la Direzione Rigenerazione Urbana che, pur mantenendo un alto livello di controllo e tracciabilità, puntano a rendere più semplice e trasparente l’interlocuzione tra cittadini, professionisti e amministrazione.

Le vecchie limitazioni, come la chiusura degli sportelli dello Sportello unico per l’edilizia – provvedimento che aveva sollevato polemiche – vengono ora superate da un sistema più aperto ma strutturato. "Le restrizioni erano utili in un momento particolarmente delicato e concepite fin da subito come temporanee", sottolinea una nota del Comune, facendo riferimento all’inchiesta della Procura su presunti abusi edilizi.

Tancredi: "Anche il Tar ci ha dato ragione"

“Anche il Tar ci ha dato ragione, confermando la bontà della nostra scelta di limitare i contatti allo stretto necessario”, ha dichiarato l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, ribadendo che si trattava di una misura transitoria.

Come funziona l'accesso agli uffici di Rigenerazione urbana

Le novità prevedono il ritorno alla prenotazione online degli appuntamenti per tematiche tecniche complesse, come le pratiche relative a oneri o strutture in cemento armato, ma con una gestione regolamentata e tracciabile. Resta attivo l'Ufficio relazioni con il pubblico per richieste non tecniche, che continuerà a rispondere esclusivamente in forma scritta (via mail o PEC).

In caso di incontri con presenza di un legale, sarà necessaria l'autorizzazione del dirigente responsabile, che potrà decidere se farsi affiancare a sua volta da un avvocato del Comune. Inoltre, entro le prossime settimane, le richieste di accesso agli atti edilizi verranno gestite attraverso un nuovo portale dedicato, accessibile dal sito ufficiale del Comune.

