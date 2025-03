Urbanistica Milano, parla Bardelli: "Mi dimetto per la libertà e la serenità di tutti"

L'assessore dimissionario Guido Bardelli ha parlato a Palazzo Marino durante una seduta di consiglio turbolenta nel pomeriggio di lunedì 10 marzo. "Ho a cuore che la giunta possa proseguire la sua azione, rimetto il mio mandato a beneficio della libertà e serenità di tutti". Queste le sue parole, dopo che le sue chat private sono finite nelle indagini della magistratura sull'urbanistica milanese. "Un'altra cosa che mi sta a cuore è che sia rispettata la segretezza della corrispondenza come dice la Costituzione e di ogni altra forma di comunicazione - ha aggiunto -. La terza cosa che mi sta a cuore è la tutela delle persone a me care, le mie dimissioni possono realizzare ognuna di queste cose".

"Tutti sanno che questo è il mio primo incarico di amministratore pubblico e ho accettato di farlo con entusiasmo, sperando di contribuire a risolvere le sfide dell'abitare", ha aggiunto l'ex assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli, spiegando in aula le ragioni delle sue dimissioni. "Tutti sanno che per questo ho lasciato lo studio che avevo fondato, invito tutti quindi al di là di ogni polemica politica - ha aggiunto -, sulla base delle mie dichiarazioni pubbliche, degli atti adottati, del modo di agire con voi, con i dipendenti, di valutare se mi sia comportato con lealtà". Al termine del suo discorso tutta la giunta si è alzata per applaudire l'assessore dimissionario e anche gran parte dell'aula del Consiglio comunale.

"Le ragioni delle mie dimissioni sono in primo luogo la divulgazione dei miei messaggi privati utilizzati a sostegno delle tesi contenute in atti giudiziari non a me rivolti. Mi interessa il dato sostanziale, i messaggi sono diventati pubblici con l'effetto negativo che ha ricordato il sindaco e di cui mi rammarico molto. Il secondo punto fatto e' la menzione del nome Guido in atto istruttorio, nome subito attribuito alla mia persona benche' non ve ne fosse certezza, poi e' emerso che non ero io, equivoco oggi superato ma che mi ha sconcertato", ha spiegato ancora l'assessore.

I messaggi del dicembre 2023: "Dobbiamo far cadere questa Giunta"

Il 13 dicembre 2023, mesi prima di divenire assessore, Guido Bardelli scriveva su WhatsApp all'architetto Giovanni Oggioni, ex dirigente comunale arrestato nei giorni scorsi. I due discutevano delle dichiarazioni dell’assessore alla Rigenerazione Urbana, Giancarlo Tancredi, e della direttrice della Rigenerazione Urbana, Simona Collarini, rilasciate durante una riunione sulla variante del Piano di Governo del Territorio (Pgt). Bardelli criticava l’atteggiamento di Tancredi, accusandolo di essersi allineato alle osservazioni della magistratura nell’ambito dell’inchiesta in corso. "Questi magistrati sono fuori di testa", scriveva Bardelli, esprimendo irritazione per l'andamento della vicenda. Oggioni replicava in tono sarcastico: "Ormai è il Pgt della Petruzzella", facendo riferimento a uno dei pm dell’indagine. Bardelli, a quel punto, rilanciava con una frase che lasciava poco spazio all’interpretazione: "Chi è la Petruzzella? Dobbiamo far cadere questa Giunta".

Sala: "Il whatsapp non mi ha fatto piacere, ma Bardelli ha fatto un lavoro molto buono"

"Venerdì l'assessore Bardelli è venuto da me e mi ha manifestato la sua indisponibilità a continuare l' incarico che gli avevo affidato. Mi dispiace molto, in questi mesi a mio giudizio, e non credo solo mio, ha fatto un lavoro molto buono", ha riconosciuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Il messaggio whatsapp incriminato non mi ha fatto piacere - ha rimarcato -, ma non voglio nemmeno dargli un valore che esorbiti dal contesto: se fosse resa pubblica la messaggistica di tutti noi per un anno di fila, non credo non si verificherebbero situazioni di grandi imbarazzo". "Non appartengo alla categoria degli scagliatori della prima pietra, ma i tempi che viviamo ne sono affollati - ha concluso -, tempi che si caratterizzano per carenza di persone che fanno e si prendono la loro responsabilità e per eccesso di giudici del lavoro altrui".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO