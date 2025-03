Urbanistica a Milano, Oggioni si è dimesso dall'ordine degli architetti

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Milano ha reso noto che Giovanni Oggioni, l'ex dirigente del Comune di Milano ai domiciliari per corruzione e depistaggio nell'inchista sull'urbanistica, si è dimesso dall'ordine stesso. L'atto risale al 17 marzo. Il 68enne ricopriva la carica dal 2021 e sarà sostituito con il primo iscritto disponibile tra i non eletti. L'ordine degli architetti "ribadisce la propria fiducia nell’azione della magistratura e dei consigli di disciplina".

Nel frattempo ha parlato oggi per circa tre ore davanti al gip Mattia Fiorentini il progettista Marco Cerri, ex componente della Commissione paesaggio indagato per falso e traffico di influenze illecite. Cerri, riferisce Ansa, difendendosi avrebbe fatto leva in particolare sull'interpretazione delle norme.



