Urbanistica Milano, Oggioni non parla. Il legale: "Non sta per nulla bene"

Giovanni Oggioni, l'ex numero uno dello Sportello edilizia e componente della commissione paesaggio del Comune accusato di corruzione, depistaggio e falso, si e' avvalso della facolta' di non rispondere e si riservera' di svolgere le sue difese successivamente, dopo avere avuto copia di tutta la documentazione dell'indagine. Sono state queste le parole dell'avvocato all'uscita dell'interrogatorio di garanzia del suo assistito che si e' tenuto al settimo piano del Palazzo di giustizia di Milano, in merito all'inchiesta sull'urbanistica milanese

L'avvocato di Oggioni: "Il mio assistito non sta per nulla bene"

"Il mio assistito non sta per nulla bene, e' molto depresso e non e' nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione", ha aggiunto l'avvocato Giovanni Brambilla Pisoni. "Ovviamente lui si dichiara estraneo a quanto gli viene contestato" ha aggiunto il difensore, preannunciando il deposito di una memoria e che potrebbe chiedere la revoca della misura cautelare al gip, piu' probabilmente "perche' e' la strada piu' veloce", oppure al Riesame. All'interrogatorio erano presenti i tre pm che conducono l'indagine, Paolo Filippini, Marina Petruzzella e Mauro Clerici.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO