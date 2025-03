Urbanistica, il Pd: "Fermare il Salva Milano, non ci sono le condizioni"

Schlein: "No, non ci sono le condizioni per andare avanti su quel disegno"

"Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura e' evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti in una discussione sul" DDL Salva Milano "che si trova in questo momento al Senato. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando delle "rivelazioni di oggi che riguardano esponenti del centro-destra, su queste si e' gia' espresso anche il Partito Democratico di Milano". "Peraltro, da alcune cose che emergono, sembra ci fosse addirittura intenzione di colpire il sindaco Sala, a cui va la mia solidarieta', naturalmente. Per cui no, non ci sono le condizioni per andare avanti su quel disegno. e staremo a seguire attentamente, il comune si costituira' parte civile, gli sviluppi di questa indagine", aggiunge Schlein.

Roggiani (Pd): "Occore non procedere con l'iter del Salva Milano"

"Dopo quanto emerso oggi dalle inchieste della magistratura sul Salva Milano, con il coinvolgimento di soli esponenti di centro destra, il Partito Democratico ritiene non ci siano più le condizioni per andare avanti. A tutela anche di Milano e della sua amministrazione, che si costituirà parte civile, riteniamo che occorra non procedere con il proseguimento dell’iter parlamentare". Così in una nota Silvia Roggiani, deputata Pd.

Pd, anche Capelli e Majorino concordano: "Stop al Salva Milano"

Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana: “Quanto emerso oggi dalle indagini in corso ci preoccupa moltissimo e cambia radicalmente il quadro su cui si è costruita la discussione negli ultimi mesi. Condividiamo con Sindaco e tutti livelli del partito che sono venute meno le condizioni essenziali per proseguire con una discussione proficua per la città sul tema Salva-Milano. Come Partito Democratico, insieme al Sindaco e all’intera coalizione, agiremo con orgoglio e consapevolezza, dando alla città i segnali di cambiamento e innovazione necessari”

E Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e responsabile nazionale dem per il diritto alla casa: “Mi trovo in totale sintonia con quanto espresso dalla nostra segretaria nazionale Elly Schlein, non ci sono le condizioni per andare avanti sul ddl Salva Milano. Aggiungo che ora serve un'ulteriore svolta nelle politiche espresse sia sul piano urbanistico che su quello della casa”.