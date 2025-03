Urbanistica, il Pd a fianco di Sala: "Milano sotto attacco della destra"

L'inchiesta della Procura di Milano sul settore urbanistico, che ha portato anche alle dimissioni dell'assessore Guido Bardelli, continua a scuotere il panorama politico cittadino. Il Partito Democratico ha proposto la creazione di un Comitato per la Milano democratica, con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali e delineare una visione per il futuro della città.

A illustrare l’iniziativa è il segretario del Pd Milano Metropolitana, Alessandro Capelli, che in una nota ha spiegato: “Vogliamo coinvolgere rappresentanti dei corpi sociali e delle realtà cittadine in un confronto con l’amministrazione e le forze politiche per affrontare al meglio questa fase complessa”. L’intento, chiarisce, non è solo politico ma progettuale: “Non si tratta di un semplice Risiko di equilibri interni, ma di un’occasione per rafforzare il governo della città”.

Capelli: "Milano principale obiettivo politico della destra"

Secondo Capelli, Milano si trova a un bivio. Da un lato, deve gestire le trasformazioni che la stanno rendendo una grande metropoli europea; dall’altro, deve fronteggiare un’opposizione sempre più agguerrita: “Milano è ormai il principale obiettivo politico della destra, con attacchi quotidiani e con Regione e Governo che continuano a tagliare risorse ai Comuni, penalizzando il trasporto pubblico locale e aggravando le difficoltà economiche delle amministrazioni”.

Il Pd milanese osserva con attenzione gli sviluppi dell’inchiesta e riconosce la necessità di un’azione concreta: “La situazione ci preoccupa e va affrontata con serietà e responsabilità”. Ma, al tempo stesso, vede nell’attuale momento di crisi un’opportunità per rafforzare il dialogo politico in città: “Insieme al Sindaco e alla Giunta, vogliamo che questa fase diventi l’occasione per ampliare la base del confronto sulla città”.

L’iniziativa del Comitato, conclude Capelli, rappresenta “il momento dell’orgoglio e della riscossa della Milano democratica”, un appello per un fronte compatto che garantisca stabilità e visione alla governance della città.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO