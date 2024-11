Usa, Sala: "Trump presidente è scelta reazionaria e rischiosa"

"E' ora che l'Europa realizzi che e' finita un'era: quella di un continente che non e' unito e che confida su cio' che avviene oltreoceano. Mentre ci tocchera' misurare l'impatto di Trump sulle politiche internazionali, sulla lotta al cambiamento climatico e sull'energia, l'Europa ha una strada segnata, se vuole continuare a mantenere il proprio livello di qualita' di vita e procedere verso l'autonomia di cui ha bisogno il piu' grande e prospero mercato e il piu' efficace welfare al mondo: bisogna attuare da subito, entro i prossimi 4 anni, le indicazioni del Rapporto che Mario Draghi ha consegnato e illustrato ai vertici UE. Sicurezza unica europea, spazio fiscale unico, transizione e produzione verso la sostenibilita', il continente come acquirente energetico unico. Sono le linee guida per mantenere lo stile di vita europeo che tutto il mondo ammira. Questa e' la via, non quella di dare piu' autonomia a 20 Regioni italiane". Lo scrive sui social il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando il voto in Usa con la vittoria di Donald Trump.

Sala: "I programmi di Trump per i prossimi quattro anni sono cupi"

"Gli Stati Uniti hanno votato. L'esercizio della democrazia e' la difesa piu' forte che la democrazia stessa ha a disposizione. Ma non possiamo fare finta che questa scelta elettorale sia neutra e non reazionaria per la vita interna degli USA, ma soprattutto rischiosa a livello internazionale. I rapporti con Putin, l'assedio a Capitol Hill non possono essere dimenticati. I programmi di Trump per i prossimi 4 anni sono addirittura piu' cupi. La pressione sull'Europa, definita "luogo terribile" soltanto due giorni fa, si avvertira' fatalmente", ha aggiunto il sindaco.