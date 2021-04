Vaccini in Lombardia, feedback positivi per il primo giorno del sito di Poste

"Cinque minuti sul sito della Regione collegato a Poste Italiane e ho prenotato il vaccino in un hub a due chilometri da casa". "Funziona, tutto in pochi secondi. Prenotazione tra dieci giorni e vicino a casa". "E' un miracolo". "Tutto molto chiaro". Sono molto positivi i primi riscontri sui social al nuovo sistema di prenotazione in Lombardia per la vaccinazione dei cittadini tra i 75 e i 79 anni. Il sistema, attivo sul portale gestito dalle Poste, e' in funzione da stamattina alle 8 e, al momento, sembra segnare un 'cambio di passo' rispetto al passato quando sotto la direzione della societa' regionale Aria si erano registrati numerosi intoppi. C'e' chi esulta per "l'ottima gestione della coda", chi sottolinea che la "Lombardia finalmente si e' data una mossa" e chi rimarca come le Poste funzionino "bene e gratis" a differenza della "societa' della Regione".

Attraverso questo portale non si invia l'adesione, come successo per gli over 80, ma si ottiene direttamente l'appuntamento. Il canale dovrebbe percio' essere capace di gestire grandi volumi e non creare piu' disservizi come accaduto in passato. Bisogna inserire sul portale il numero della tessera sanitaria e del codice fiscale, cliccando su "prosegui" e poi compilare un modulo per individuare il centro vaccinale piu' vicino a casa fornendo il cellulare. Dopo la data di nascita il sito permette di scegliere l'ora, la data e il centro vaccinale piu' comodo. Infine bisogna digitare un codice ricevuto per la conferma tramite sms.