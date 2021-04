Vaccini, la Lega: "Ora la Ferragni restituisca l'Ambrogino d'Oro"

Ormai e' scontro aperto tra la Lega e i Ferragnez. Adesso il Carroccio milanese vuole che Chiara Ferragni restituisca l'Ambrogino d'Oro ricevuto a dicembre. "Apprendiamo con sdegno la strumentalizzazione con la quale Chiara Ferragni ha voluto attaccare la Regione Lombardia e chi in questi mesi sta lavorando per vaccinare il maggior numero di lombardi", affermano i consiglieri comunali Max Bastoni e Gabriele Abbiati, che commentano la notizia della mancata prenotazione al vaccino della nonna di Fedez, convocata, secondo la blogger, solo dopo un suo post. Stando a quanto sostengono i leghisti infatti, "falsificare una notizia al solo fine di mettere sotto attacco la Regione, non solo non e' corretto ma appare anche come un atto di falsa propaganda politica, degna dei peggiori regimi comunisti". Quindi, poiche' "personaggi che si prestano a queste falsificazioni non sono degne di poter ricevere l'Ambrogino d'Oro- rincarano i due consiglieri del Carroccio a Palazzo Marino- la signora Ferragni restituisca l'attestato e si metta al lavoro seriamente per il bene dei milanesi e dei lombardi".

L'Ambrogino è, come noto, un riconoscimento del Comune di Milano e non di Regione Lombardia, ma la candidatura di Chiara Ferragni era maturata all'interno del centrodestra. Era stato in particolare il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico a proporre l'influencer per la raccolta fondi promossa da lei e dal marito un anno fa, che aveva contribuito a realizzare un'area Covid presso il San Raffaele di Milano durante il picco pandemico.