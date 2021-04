Vaccino: Fontana, rispettiamo le indicazioni. Over 60? Sì, quando sapremo dosi

"Rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengono date, non abbiamo mai sgarrato; credo che seguire l'eta' sia importante e che nel momento in cui ci fosse una quantita' effettivamente notevole di vaccini si possa fare anche qualche altro discorso". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di un punto stampa al termine della visita all'hub vaccinale della Fabbrica del Vapore di Milano, commentando l'idea del governatore campano, Vincenzo De Luca, che vorrebbe, una volta completata la vaccinazione dei fragili e degli over80 di andare in deroga alla regola dell'eta' per vaccinare prima le categorie produttive.

"Apriremo le iscrizioni" dei cittadini nella fascia "dai 60 ai 69 anni quando avremo coscienza delle prossime forniture, quando sapremo con precisione la quantita' di vaccini che ci verra' consegnata. Nei prossimi giorni credo che il generale Figliuolo ci dira' quanti ne arriveranno", ha aggiunto il presidente della Regione Lombardia.

Per quanto riguarda gli insegnanti - ha aggiunto Fontana - "dopo il provvedimento del commissario Figliuolo, abbiamo sospeso la somministrazione salvo per coloro che si erano gia' iscritti e avevano gia' ottenuto un appuntamento", per loro, quindi, "completeremo la somministrazione". "Per quanto riguarda i disabili gravi - ha proseguito Fontana nel completare il bilancio aggiornato in Lombardia - abbiamo avuto purtroppo solo da poco tempo gli elenchi e abbiamo raggiunto un accordo con i medici di base per cui anche attraverso di loro verranno iscritti e presi in carico per la vaccinazione". Ad oggi, ha sottolineato ancora il governatore, "sono state effettuate 2.072.000 di dosi di vaccino con una percentuale dell'82% e con una media che e' consolidata sopra i 47 mila vaccini al giorno. Abbiamo vaccinato - ha proseguito - con una dose tutti gli over80 che avevano aderito alla campagna vaccinale", mentre "per quanto riguarda quelli che non possono essere vaccinati perche' allettati, costoro sono stati presi in carico dalle Ats e dalle Asst con le loro squadre mobili" e "verranno vaccinati nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". Infine, "e' stato vaccinato il 100% delle Rsa, sia per ospiti sia per il personale sanitario, e l'89% di questi ha gia' ricevuto la seconda dose; e coloro che non hanno aderito potranno iscriversi nei prossimi giorni al nuovo portale delle Poste.

Commentando la proposta della isole Covid-free in modo da non compromettere la prossima stagione estiva, il governatore lombardo ha dichiarato invece "Sono tutte proposte belle che potranno essere prese in considerazione ma la cosa importante e' completare questa fase di vaccinazione massiva perche' solo con la vaccinazione massiva potremo superare tutti i problemi".