Vaccino: Gallera, in Lombardia domani arrivano 94.770 dosi



"Secondo quanto riferito dall'azienda Pfizer e dalla struttura del Commissario per l'emergenza, domani mercoledi' 30 dicembre, arriveranno in Lombardia 94.770 dosi di vaccino Anti-Covid, che verranno immediatamente distribuite nei centri Hub. Si prevede di iniziare le somministrazioni a partire da giovedi' 31 dicembre". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.



"In base alle informazioni ricevute - prosegue l'assessore Gallera - entro il mese di gennaio arriveranno nella nostra regione 491.400 dosi di vaccino, suddivise in cinque date diverse. Esse serviranno per completare le prime somministrazioni e avviare l'iniezione di richiamo". In base alla programmazione nazionale, le consegue avverranno nelle seguenti giornate: 30 dicembre (81 vassoi), 4 gennaio 2021 (76 vassoi), 11 gennaio (83 vassoi), 18 gennaio (82 vassoi), 25 gennaio (98 vassoi). "Ogni vassoio contiene 195 fiale - spiega Giacomo Lucchini, responsabile regionale della campagna nazionale di vaccinazione Anti-Covid - e da ogni fiala, in base alle ultime disposizioni, si ricavano 6 dosi di vaccino. Il numero delle dosi e la tempistica delle consegne verranno confermate di volta in volta nel corso delle quotidiane riunioni fra le Regioni e la Struttura Commissariale".