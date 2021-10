Varese, Monti (Lega): "Abbiamo perso, ma il gap per la Regione resta"

Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e varesino doc, commenta a caldo con Affaritaliani.it Milano il risultato del ballottaggio che ha visto a Varese vincere il sindaco in carica, Davide Galimberti del centrosinistra, a discapito del candidato del centrodestra Matteo Bianchi, per il quale era inoltre in lista. "Abbiamo perso a Varese? Sì, ma per duemila voti. Se vogliono andare a colmare il distacco di Gori-Fontana stanno freschi". L'intervista di Affaritaliani.it Milano

Emanuele Monti, avete perso.

Sì, ma di poco e per poco. Diciamo che mai c'è stata una Varese così spaccata. Moltissime schede bianche e tanta astensione. Dopodiché abbiamo perso, e quindi faremo opposizione dura in consiglio comunale.

La sinistra esulta.

Hanno fatto una campagna forsennata contro la Regione. Ma la dimostrazione è che dove si parlava di ospedale nuovo, dove la sinistra ha fatto la campagna sulla cosìddetta malasanità, la sinistra ha perso male, e quindi ha Busto Arsizio e Gallarate. Idem a Varese: hanno vinto per duemila voti. Se pensano di colmare i 25 punti di differenza sulla Regione con i 2000 voti di Varese... Penso che i Lombardi da persone serie hanno valutato la grande capacità sulla campagna vaccinale e il fatto che la nostra regione è stato il primo territorio al mondo colpito dalla pandemia.