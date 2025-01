Venerdì 10 gennaio 2025 sciopero dei trasporti: le fasce garantite a Milano

Venerdi' 10 gennaio e' in programma il primo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico del 2025, si prevedono possibili ripercussioni sulla mobilita' a partire dalle grandi citta'. La Confail-Faisa ha proclamato uno sciopero di 4 ore dei lavoratori del trasporto pubblico per denunciare la "grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto". L'ultimo accordo sottoscritto da alcune organizzazioni sindacali, sottolinea la sigla autonoma, "rappresenta un ulteriore affronto alla dignita' dei lavoratori". La contestazione alla base dello sciopero riguarda, tra le altre cose, "stipendi bassi e inadeguati rispetto all'aumento del costo della vita"; contratti collettivi nazionali "incapaci di valorizzare e proteggere i diritti dei lavoratori"; orari e carichi di lavoro "insostenibili, che compromettono l'equilibrio tra vita privata e professionale".

Le fasce garantite a Milano da Atm

A Milano Atm ha comunicato che il servizio non e' garantito tra 8:45 e le 12:45. Incroceranno le braccia anche i lavoratori di Sea e della societa' Airport Handling, che operano negli scali milanesi di Linate e Malpensa, e quelli di Aviation Services all'aeroporto Marco Polo di Venezia. A Roma Atac ha fatto sapere che l'agitazione, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, interessera' la rete aziendale le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Durante lo sciopero il servizio non sara' garantito. A Napoli invece Eav rende noto che l'agitazione di 4 ore sulle linee della circumvesuviana della metro e quelle flegree e' in programma dalle 19:32 alle 23:32. Sempre venerdi' 10 gennaio potrebbero verificarsi dei disservizi anche in stazioni ed aeroporti, le sigle Cobas Lavoro Privato, Coordinamento ferrovieri e l'Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi hanno annunciato uno sciopero di 24 ore.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO