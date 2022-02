Vento a Milano, Federica Panicucci sui social: "Viva per miracolo"

Vento a Milano, Federica Panicucci sui social: "Sono viva per miracolo". Questo il preoccupante messaggio ai fan della conduttrice, che ha veramente rischiato grosso nella giornata di lunedì 7 febbraio a causa delle fortissime raffiche abbattutesi sul capoluogo milanese.

Panicucci: "Questo è il tetto della mia auto"

Lo ha raccontato la stessa Federica Panicucci con una eloquente immagine su Instagam: la sua autoè stata colpita in pieno da una tegola che si è staccata da un palazzo, trascinata proprio dalle forti raffiche. “Questo è il tetto vetro della mia auto, dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno”, ha scritto la Panicucci. “Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo“.