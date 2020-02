Via Gola, Bolognini: mai più zona franca. Regione farà la sua parte

L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, commentando il blitz di stamane delle Forze ordine a Milano, ha dichiarato: "La via non può essere più considerata una zona franca e la Regione, insieme ad Aler Milano contribuiranno in maniera fattiva alla sua rigenerazione e riqualificazione, ma soprattutto al ripristino della legalità nel quartiere". "Chi per anni ha pensato che la via potesse essere una zona franca - ha aggiunto l'assessore -, e mi riferisco non solo agli spacciatori e ai malviventi vari che bazzicano in via Gola, ma anche al Centro sociale, sappia che non sarà più così. Regione Lombardia e Aler Milano chiederanno in ogni sede che la legalità nella via venga ripristinata". "Regione Lombardia ha fatto e continuerà a fare la sua parte", ha concluso Bolognini.