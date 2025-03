Esplosione nel magazzino dell'azienda dolciaria Perfetti a Lainate

Un'esplosione si è verificata all'interno di un magazzino della azienda dolciaria Perfetti a Lainate (Milano) provocando una densa colonna di fumo nero e' gia' visibile a distanza di alcuni chilometri. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del fuoco. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 14. L'incendio, riferiscono i vigili del fuoco, "è sotto il controllo delle squadre". All'interno erano depositati- secondo le prime informazioni- scarti di lavorazione. A scopo precauzionale sono stati evacuati tre edifici civili adiacenti l'azienda.

La nota di Perfetti: "L'operatività non risulta intaccata"

L'incendio "si è verificato in un'area esterna, adiacente al magazzino, di dimensioni contenute. L'incendio è già stato domato e non ha coinvolto alcuna persona" dichiara la Perfetti Van Melle. "L'operatività dello stabilimento non risulta intaccata. Resta quindi una situazione circoscritta, che non ha avuto impatti rilevanti sull'attività" conclude l'azienda.