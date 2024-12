Fontana: "Autonomia, Calderoli non è preoccupato. Lega? Sì a svolta nazionale, ma attenzione ai problemi del Nord"

Fontana: "Autonomia, Calderoli non è preoccupato"

Il ministro Calderoli "non mi è sembrato minimamente preoccupato, è chiaro che leggendo attentamente la sentenza della Corte, come ho detto ieri, ci sono dei passaggi che lasciano un pochettino dubbiosi, dovremo approfondirli, dovremo cercare di capirli e soprattutto trovare le eventuali soluzioni a queste situazioni, a queste eventuali problematiche che potrebbero sorgere": lo ha detto lunedì 16 dicembre il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine del tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa, a Palazzo Lombardia, parlando della riforma per l'autonomia differenziata.

Fontana: "La Lega è un partito territoriale, attenzione alle problematiche del Nord"

Nella Lega "nessuno esclude che ci debba essere la svolta nazionale, ma io credo che si debbano evidenziare e sottolineare anche quelle che sono le problematiche che emergono dal Nord e che si debba dare al Nord la possibilità di autonomamente scegliere le strade che ritiene più opportune per superare questi problemi": come riferisce Mia News, Fontana ha commentato anche la nomina della nuova segreteria Lombarda guidata da Massimiliano Romeo: "Io mi aspetto che Romeo faccia un ottimo lavoro sono convinto che far un ottimo lavoro come ha fatto in tutte le diverse istituzioni che ha ricoperto e in tutte le attività che ha svolto in questi anni. Sono convinto che quindi contribuirà sicuramente a tenere alto quelle che sono le necessità della Lombardia", ha risposto dicendosi d'accordo sulla linea del neo segretario lombardo per un partito che sia 'sindacato del territorio': "certamente che sono d'accordo. Noi siamo sempre stati un partito territoriale, un partito legato ai territori, legato alle necessità dei territori, che hanno avuto sempre una grandissima attenzione agli amministratori locali, ai cittadini, alle diverse emergenze che si evidenziavano e dobbiamo continuare ad essere quelli".

