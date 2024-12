Ibrahimovic e Fontana in visita ai bambini dell'ospedale Buzzi. VIDEO

Ibrahimovic e Fontana in visita ai bambini dell'ospedale Buzzi

Regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana, e il Milan, con Zlatan Ibrahimovic, per un momento di solidarietà e vicinanza in vista del Natale. Questo lo spirito che ha caratterizzato la visita effettuata mercoledì 18 dicembre pomeriggio dal governatore lombardo e dal dirigente rossonero all’ospedale Buzzi di Milano per consegnare - grazie alle iniziative ‘Il giocattolo sospeso’ della Regione e a quelle della Fondazione Milan - doni e sorrisi ai giovani pazienti della struttura sanitaria. A rappresentare la società rossonera anche le due giocatrici del club femminile Chanté Dompig e Monica Renzotti e per l'ospedale 'Buzzi' il direttore generale dell'Asst Maria Grazia Colombo.

Fontana: "Grazie al Milan, abbiamo regalato un po' di gioia ai piccoli pazienti"

“Ringrazio il Milan - ha commentato il presidente Fontana - per essere stato al nostro fianco in questo momento davvero speciale che ha regalato un po’ di gioia ai piccoli pazienti. Vedere l’entusiasmo con cui hanno accolto Ibra e le due ragazze rossonere è stato davvero molto bello”.

Ibrahimovic: "Da questi bambini ricevo forza ed energia"

“Sono contento - ha detto Ibrahimovic - di aver contribuito a portare energia e forza a questi bambini. La stessa forza ed energia che ricevo da loro in occasioni come queste”. Il governatore ha quindi sottolineato come Ibrahimovic si sia confermato “particolarmente sensibile e attento a questo tipo di azioni”, proprio come avvenuto durante il periodo del Covid quando si rese protagonista di un’importante campagna di sensibilizzazione della Regione per l’utilizzo della mascherina.

Intanto, a Palazzo Lombardia prosegue l’iniziativa del ‘Giocattolo sospeso’: chiunque volesse contribuire per consegnare un giocattolo può farlo recandosi all’ingresso N1 aiutando così bambini più sfortunati.

