rissa in via Padova

Notte di violenza a Milano. In via Padova rissa a colpi di sedie. In via Filzi 22enne massacrato di botte

Due violente risse sono esplose nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo a Milan. In viale Padova coinvolte almeno dieci persone, di origine sudamericana. Sono state usate delle sedie sia come scudo che come arma, ed adoperati poi anche spray e portaombrelli. La zuffa sembra essere iniziata in un locale della zona, il gruppo si è poi spostato in mezzo alla strada, bloccando anche il traffico. Ad intervenire la polizia di Stato che ha portato in questura quattro persone, tre uomini e una donna.

Aggressione di gruppo verso un 22enne in via Filzi, condizioni molto critiche per il ragazzo

Ancora più grave quanto avvenuto in via Flzi, dove un ragazzo di 22 anni è stato massacrato di botte. Il giovane, originario della Costa d'Avorio, è stato colpito a calci e pugni su viso e testa da un gruppo di persone. A subire l'aggressione anche un 26enne. Degli aggressori nessuna traccia, eran già scappati quando sono arrivati i soccorritori poco prima delle 4. E' poi sopraggiunta sul luogo una volante del commisariato Greco Turro, a condurre le indagni sarà la questura di via Fatebenefratelli.

Le condizioni del 22enne sono gravi. Quando i soccorritori sono arrivati in strada lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. Dopo aver effettuato le manovre di rianimazione il ragazzo è stato scortato, in codice rosso, al Niguarda. Nonostante le ferite alla testa e gli evidenti segni di percosse il giovane sembra ora fuori pericolo.

