Palazzo delle Scintille diventa CityOval Milano: Citylife e Generali presentano il progetto

CityLife S.p.A. e Generali presentano il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’ex Padiglione Tre della Fiera Campionaria, noto come Palazzo delle Scintille. La storica struttura tornerà alla sua vocazione originale come spazio per grandi eventi con un nuovo nome: CityOval Milano.

Il progetto di CityOval Milano

L’intervento prevede il recupero della struttura del 1923 per trasformarla nel più grande spazio eventi del centro di Milano, con 8.200 mq di superficie coperta. L’ampia arena ovale a piano terra sarà completamente rinnovata per accogliere eventi culturali, artistici e sportivi. L’edificio sarà adeguato agli standard tecnologici più avanzati, conservando il fascino dell’architettura tardo-liberty.

I lavori includono il consolidamento della cupola e del solaio di copertura, il potenziamento degli impianti e la creazione di una nuova lobby su Piazza Burri per migliorare l’accesso al primo piano, destinato alla ristorazione. Particolare attenzione sarà data ai sistemi di illuminazione e diffusione sonora, garantendo flessibilità per ogni tipo di allestimento.

Il completamento dell’arena è previsto entro fine 2025, con l’inaugurazione all’inizio del 2026. La riqualificazione del primo piano proseguirà fino a metà 2026.

Un polo per la cultura e l’intrattenimento

CityOval Milano diventerà una piazza pubblica coperta e un punto di riferimento per grandi eventi. La struttura ospiterà manifestazioni legate a moda, design, innovazione, agroalimentare, sostenibilità, sport, spettacoli, concerti ed esposizioni artistiche. Gestito da CityLife, in collaborazione con il Comune di Milano, il nuovo spazio avrà un calendario eventi ricco per il 2026, attualmente in fase di definizione.

Il nome e il logo di CityOval Milano richiamano la storica cupola dell’edificio, alta 31 metri, elemento distintivo della struttura. Il design del logo riflette la tecnica costruttiva originale, con una serie di ovali concentrici che esaltano l’armonia architettonica.

La presentazione ufficiale del progetto CityOval





Il progetto è stato svelato durante una conferenza stampa nella Torre Generali, con la partecipazione di Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato di Generali Real Estate S.p.A. e Presidente di CityLife S.p.A., Simone Bemporad, Group Chief Communications & Public Affairs Officer di Generali, Paolo Micucci, Amministratore Delegato di CityLife S.p.A., Giorgio Lazzaro, Responsabile della gestione di CityOval, e Roberto Russo, Direttore Opere Pubbliche di CityLife S.p.A.

Mazzocco ha dichiarato: “Dopo cinque anni dall’acquisto, CityLife riporta in vita un motore di eventi per Milano. Sarà una struttura permanente e sostenibile, in grado di competere con le grandi arene europee.” Simone Bemporad ha aggiunto: “CityOval diventerà un polo aggregativo per eventi, sport e cultura, rafforzando il ruolo di Milano come capitale internazionale dell’intrattenimento e dell’innovazione.”

Un secolo di storia per Milano

L’edificio fu inaugurato nel 1923 come Palazzo dello Sport, progettato dall’architetto Paolo Vietti Violi. Negli anni ‘30, divenne parte della Fiera Campionaria come Padiglione 3, ospitando eventi sportivi, saloni espositivi e concerti. Danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale, fu poi ricostruito con tecniche diverse. Nel corso dei decenni ha accolto eventi come la Sei Giorni di Milano, saloni dell’auto e della nautica, nonché la stagione teatrale della Scala nel 1946. Restaurato da CityLife nel 2017-2018, l’edificio è stato acquisito da Generali nel 2019 e nel 2021 è stato utilizzato come il più grande hub vaccinale d’Italia.

CityOval Milano in numeri

Superficie totale lorda: 25.000 mq

Piano terra (arena, hall e servizi): 7.400 mq fruibili per eventi

Arena ovale: oltre 4.000 mq

Primo piano (ristorazione): 3.700 mq

Altezza cupola: 31 metri

