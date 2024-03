Vincolo su San Siro, la sentenza del Tar entro 60 giorni

Il Tar si è preso un massimo di ulteriori 60 giorni per esprimersi in merito al ricorso presentato dal Comune di Milano contro il parere della soprintendenza di porre un vincolo sul secondo anello di San Siro, che scatterebbe nel 2025. Questa mattina l'udienza. Il collegio ha due mesi per arrivare ad una sentenza. Ma potrebbe esprimersi anche prima. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha già detto però che secondo lui il vincolo ci sarà, e quindi il Tar potrebbe non accogliere il ricorso.

San Siro, Webuild al lavoro sullo studio di fattibilità

Nel frattempo Webuild oggi ha reso noto di aver iniziato subito a lavorare sull'analisi di fattibilità per la ristrutturazione dello stadio di San Siro. Questo per rispettare la consegna che ha tempi stretti ed è prevista a giugno come da accordi con il sindaco e le squadre Inter e Milan. Lo rende noto la stessa società che rimarca anche la decisione di donare, "come dimostrazione di servizio al Comune e alle squadre di Milano, le risultanze una volta terminato il lavoro".