Violentata a Milano, il gip: "Ha annientato la sua vittima"

Violentata a Milano, il gip: "Ha annientato la capacità di difendersi della sua vittima"

Violentata da un 37enne marocchino che l'ha avvicinata all'uscita di una discoteca in corso Como a Milano. Uno stupro messo in atto con "allarmante disinvoltura" per "annientare qualsiasi" capacità di difendersi da parte della vittima. Lo scrive il gip di Milano Sara Cipolla nell'ordinanza con cui ieri pomeriggio ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Imad Bourchich, fermato domenica sera dalla Squadra mobile con l'accusa di aver stuprato, nella notte tra venerdì e sabato scorso, una giovane di 24 anni.

Il violentatore ha cercato di negare gli abusi sessuali commessi

Nell'ordinanza, con cui il giudice ha accolto la richiesta del pm Francesca Gentilini, si parla dello "spessore criminale" del 37enne, che, se non restasse in carcere, potrebbe fuggire perché ha già violato un ordine di espulsione, oltre al fatto che è "senza lavoro" e senza fissa dimora. E ha pure, scrive il gip, "contatti in ambito criminale". L'uomo, interrogato ieri, ha tentato di negare gli abusi sessuali commessi, secondo l'accusa, ai danni della giovane approfittando anche del fatto che il suo stato era alterato, avendo bevuto un paio di cocktail durante la serata.