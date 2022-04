Violentò studentessa narcotizzata: Di Fazio condannato a 15 anni e 6 mesi

Di Fazio, alla studentessa violentata risarcimento di 98 mila euro

E' stato condannato a 15 anni e 6 mesi l'imprenditore farmaceutico Antonio Di Fazio a processo con rito abbreviato per sei episodi Di violenza sessuale ai danni di altrettanti giovani donne, tra cui l'ex moglie. Lo ha deciso il giudice Anna Magelli. La procura aveva chiesto una condanna a 9 anni.

La condanna è maggiore rispetto alla richiesta dell'accusa perché il gup non ha riconosciuto la continuazione dei reati, ma - essendo alcuni collocati temporalmente in tempi diversi - ha emesso una condanna per gli episodi contro l'ex moglie, una per la violenza della studentessa di 21 anni e un'altra condanna per gli altri episodi di stupro. Tre pene per i diversi capi di imputazione che portano la condanna per Di Fazio ben oltre gli anni chiesti dall'accusa. Stabiliti anche i risarcimenti: 98mila euro per la studentessa e 14mila per altre parti civili. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.

Il legale Di Fazio: pena severa, attendiamo motivi

"E' una pena severa. Nonostante l'assoluzione sul tentato omicidio e la riqualificazione Di certi fatti Di violenza sessuale in semplice somministrazione Di benzodiazepine senza atti Di violenza sessuale. Aspettiamo le motivazioni per capire meglio". Lo ha detto l'avvocato Mauro Carelli, che difende con la collega Giuseppina Cimmarrusti Antonio Di Fazio, commentando la sentenza Di condanna a 15 anni e mezzo emessa dal giudice Anna Magelli all'esito del giudizio con rito abbreviato.

