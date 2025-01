Visibilia, per la Procura della Cassazione il processo a Santanchè deve restare a Milano

La Procura generale della Cassazione ha sostenuto la competenza territoriale di Milano del procedimento sulla presunta truffa commessa ai danni dell'Inps da Daniela Santanche' e altri con le societa' Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria nella ricezione dei contributi della cassa integrazione Covid a zero ore per 13 dipendenti. I giudici della Cassazione, investiti della materia dalla gup Tiziana Gueli nell'ambito dell'udienza preliminare in corso a Milano dopo la questione sollevata dalla difesa Santanche', che vorrebbe spostare a Roma il processo, sono entrati in riserva. La decisione si attende tra stasera e domani mattina.

