Visibilia, Santanchè propone il figlio Lorenzo Mazzaro per il nuovo Cda

Athena Pubblicità, controllata da Athena Srl (di cui la ministra Daniela Santanchè detiene il 75%), ha presentato la propria lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione di Visibilia Editore, in vista del voto in assemblea convocata per oggi. I nomi proposti per il board sono Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra del Turismo, Giorgio Jannone Cortesi (ex amministratore delegato delle Cartiere Pigna ed ex parlamentare di Forza Italia) e Fabio Vanzetti (consulente finanziario di Azimut). L’assemblea, convocata dall’amministratore giudiziario, si svolge questa mattina a Milano e sancirà l’elezione del nuovo Cda dell’azienda editoriale, quotata in Borsa. Per il collegio sindacale, che sarà nominato nell’assemblea del 19 aprile, Athena Pubblicità ha indicato come membri effettivi Enrico Negretti, Luciano Noscheni e Monica Resta, mentre Andrea Cerri e Marco Marchesani figurano come supplenti.

