"Vuoi conoscere il giorno della tua morte?" Pochi giorni dopo il tragico incidente in monopattino

L'autopsia ha stabilito che Eleonora Paveri ha perso la vita a causa dei traumi conseguenti alla caduta dal suo monopattino. La tragedia nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto a Pavia. La 18enne stava facendo ritorno a casa dopo una serata al centro sociale Cazzamali. Con lei anche una amica 17enne, a sua volta ferita nella caduta. Ma ora in via di miglioramento.

Le indagini sull'incidente in monopattino di Eleonora Paveri e dell'amica

Ma le indagini devono ancora chiarire cosa abbia provocato la caduta delle due giovani. Non paiono essere coinvolti altri mezzi. E sono attesi gli esiti degli esami tossicologici. Un malore improvviso - qualsiasi ne sia stata l'origine - resta dunque l'ipotesi più probabile per la caduta.

"Vorresti conoscere il giorno della tua morte?"

Il quotidiano Leggo, delineando un ritratto della giovane vittima, riferisce di una macabra coincidenza. Eleonora Paveri frequentava una App chiamata tellonym che consente agli utenti di farsi tra loro domande in forma anonima. Proprio pochi giorni del tragico incidente, qualcuno le aveva chiesto "Vorresti conoscere il giorno della tua morte?" La risposta della giovane era stata perentoria: "No, assolutamente no".