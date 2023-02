Yana, il padre: "Mia figlia abbandonata come un sacco di immondizia"

Yana, il padre: "Chiedo giustizia, mia figlia abbandonata come un sacco di immondizia"

"Ora posso chiedere solo giustizia. Io e mia figlia morta chiediamo la giustizia, questa persona che ha ammazzato mia figlia, lasciandola sulla strada come un sacco dell'immondizia, deve pagare il prezzo più grave possibile". Lo afferma, intervenuto alla trasmissione ''Mattino Cinque News'', il papà di Yana Malayko, la 23enne ucraina sparita da quasi due settimane a Castiglione delle Stiviere (Mantova) e ritrovata ieri senza vita. Per l'omicidio è stato fermato l'ex compagno della giovane. Il papà di Yana sottolinea che "fino a ieri sera avevo speranza", poi c'è stato il tragico ritrovamento. "Vorrei ringraziare tutti, i carabinieri, la protezione civile, il pronto soccorso, i vigili del fuoco, i miei amici, ogni cittadino di Castiglione delle Stiviere, che in questi giorni sono stati vicini a me", conclude il papà.