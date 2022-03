Zelensky, intervento in Regione Lombardia. Pd polemico: "FdI assente"

L'intervento in videocollegamento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Montecitorio, davanti ai parlamentari italiani, è stato seguito anche dall'aula del consiglio regionale della Lombardia. Stamani, infatti, i lavori dell'aula sono stati temporaneamente interrotti in concomitanza con l'intervento del presidente ucraino. Il videocollegamento è stato trasmesso su maxischermo anche al Pirellone.

Videomessaggio di Zelensky, Bussolati (Pd): "Consiglieri di Fratelli d'Italia rimasti fuori dall'aula"

E anche nell'aula del consiglio regionale non sono mancate le polemiche: "Con enorme preoccupazione devo notare l’abbandono della seduta da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, che sono rimasti fuori dall’aula durante tutto l’intervento del Presidente ucraino. In totale discontinuità con quanto affermato e dimostrato da Giorgia Meloni, presente in Parlamento durante il discorso", ha commentato il consigliere Pd, Pietro Bussolati. "Di fronte a guerra, sofferenza e distruzione, dovremmo essere tutti uniti. I distinguo armano la mano di Putin".

Come riferisce Mia News, commenta, sui social, Franco Lucente, capogruppo di Fdi: "Fratelli d'Italia è compatto: sostegno ai Patrioti ucraini, accoglienza dei profughi, solidarietà, fermezza".

Discorso di Zelensky a Montecitorio, Di Marco (M5S): "Momento storico"

Il consigliere M5S Nicola Di Marco, invece, commenta: "Abbiamo ritenuto opportuno che il Consiglio Regionale partecipasse a un momento storico, ascoltando la drammatica testimonianza del presidente ucraino Zelensky. Il Movimento Cinque Stelle è dalla parte della pace da raggiungere tramite una soluzione negoziale. Nel nostro piccolo - annuncia -, i Consiglieri Regionali del gruppo M5S contribuiranno a devolvere il proprio gettone di presenza in favore di Caritas Ambrosiana, come deciso dal Consiglio Regionale".

Pizzul (Pd): "Discorso Zelensky, Putin deve riconoscerlo come leader politico"

“Ho condiviso e sostenuto la scelta di ascoltare in Consiglio regionale il discorso del presidente Zelensky, che abbiamo imparato a conoscere in queste terribili settimane come un vero leader del suo popolo, tanto che Putin, da lui mai nominato, non potrà fare altro che riconoscerlo come interlocutore politico, quando finalmente le armi cesseranno di sparare. E verso la pace e il cessate il fuoco è stato molto orientato il discorso del presidente ucraino, che si è posto in atteggiamento fortemente difensivo del suo Paese e non in termini aggressivi, termini e modalità che invece ha ripetutamente attribuito alla controparte russa, definita appunto come aggressore. Molto nette e chiare anche le parole del presidente Draghi, con cui il Pd è da subito rimasto in piena sintonia, orientate alla difesa dei valori di democrazia e pace che sono propri dell’Unione Europea a cui Zelensky si è più volte richiamato, ribadendo le ambizioni di adesione del suo Paese. Oggi l’Italia e l’Europa si stanno dimostrando coese oltre quanto ci si potesse attendere, a difesa proprio di questi valori, ed è un dato non scontato e di enorme importanza.” Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul commenta l’intervento alla Camera del presidente ucraino Volodymir Zelensky, trasmesso in diretta anche durante la seduta del Consiglio regionale lombardo.

