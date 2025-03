Zest, la relazione finanziaria 2024: ricavi per 9,7 milioni di euro (+38%)

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A., società quotata su Euronext Milan e punto di riferimento in Italia per l’innovazione digitale, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 e convocato l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il 28 aprile 2025 in prima convocazione e, se necessario, il 29 aprile in seconda convocazione.

Gay: "Puntare sui principali trend tecnologici e generare valore con exit significative"

“Zest è il primo player italiano di dimensione europea che unisce investimenti in startup tecnologiche ad alta potenzialità con la consulenza trasformativa per le imprese. Un unicum nel panorama nazionale – ha dichiarato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest – pronto a crescere ulteriormente grazie al nuovo piano industriale e al supporto dei nostri partner, tra cui Tamburi Investments Partners e l’Università Luiss. Il nostro portafoglio supera le 240 partecipazioni, il 25% delle quali operano nel campo dell’intelligenza artificiale. Nel 2024 le startup in portafoglio hanno raccolto complessivamente 87,5 milioni di euro, di cui 4 milioni investiti direttamente da Zest, generando una leva di oltre 22 volte rispetto al nostro impegno finanziario”.

Gay ha poi evidenziato il ruolo delle attività di Open Innovation e Corporate Venturing che hanno portato a un incremento dei ricavi del 38% nel periodo, operando su tutta la catena del valore, dalla formazione all’integrazione delle tecnologie nelle aziende. “La nostra strategia è chiara: puntare su investimenti connessi ai principali trend tecnologici, in particolare l’AI, e generare valore attraverso exit significative, ampliando le attività di consulenza e trasferimento tecnologico”.

Capello: "Il nuovo piano industriale punta a rafforzare il nostro ruolo nel mercato dell'innovazione"

L’Amministratore Delegato Luigi Capello ha sottolineato il focus dell’azienda sullo sviluppo consulenziale e sulla valorizzazione del portafoglio. “Le joint venture Apside, con Intesa Sanpaolo, e OpenT, con Tinexta, hanno dato ulteriore impulso alla crescita delle partecipate. Tre importanti exit – Futura, Cardo AI e Fitprime – hanno prodotto un ritorno medio superiore a 13 volte il capitale investito. Il nuovo piano industriale punta a rafforzare il nostro ruolo nel mercato dell’innovazione, aumentando investimenti, exit e ricavi grazie anche all’efficientamento organizzativo e di business”.

Zest, i numeri dell’esercizio 2024

I dati dell’esercizio 2024 risultano influenzati dall’operazione di fusione tra Digital Magics e LVenture Group, diventata efficace dal 1° aprile 2024. La Relazione è redatta secondo i principi IAS/IFRS e, in base al principio contabile IFRS 3 B15, Digital Magics è considerata acquirente sostanziale. Per questo, il conto economico consolidato non include il primo trimestre di LVenture Group.

Per offrire un quadro più completo, la società ha predisposto una versione “adjusted” che ipotizza l’efficacia della fusione dal 1° gennaio 2024, includendo anche i dati del primo trimestre di LVenture. I confronti con il 2023 sono effettuati sulla base dei risultati del gruppo Digital Magics.

Il Gruppo si è inoltre avvalso dell’opzione OCI prevista dall’IFRS 9, che consente di contabilizzare le variazioni di fair value in una riserva patrimoniale dedicata.

Gli indicatori principali

Ricavi e proventi diversi: 9,7 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto ai 7 milioni del 20

Margine operativo lordo (Ebitda) adjusted: 9,6 milioni di euro (vs -0,6 milioni nel 2023), comprensivo della differenza da concambio di 11,2 milioni

Risultato netto adjusted: 7,6 milioni di euro, contro -2,6 milioni nel 2023

Patrimonio netto: 49,8 milioni di euro, rispetto ai 33,7 milioni del 2023

Startup in portafoglio: oltre 220, per un fair value complessivo di 54,2 milioni

Investimenti effettuati da Zest nel 2024: 4 milioni di euro

Capitale complessivamente raccolto dalle startup: 87,5 milioni di euro

Exit effettuate: 3, per un valore complessivo di 6,4 milioni di euro (di cui 4,4 milioni in cash)

