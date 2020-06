Zona rossa a Bergamo, Gallera: "Giusto che i pm sentano il Governo"

Mancata zona rossa nella Bergamasca, l'assessore regionale Giulio Gallera: "È giusto che i magistrati raccolgano anche la versione del governo, è la corretta prosecuzione di un'indagine in corso". Sulle polemiche con il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ha accusato Regione Lombardia di nascondere i dati sui morti, Gallera intervistato dalla Stampa ha spiegato che "a parte nostra c'è sempre stata massima trasparenza. Nel tempo le Ats si sono organizzate in maniera diversa. Ma i numeri sono sempre stati comunicati". A Bergamo, ha continuato l'assessore, "i dati vengono trasmessi alla prefettura, poi il prefetto li distribuisce ai Comuni. I metodi che abbiamo studiato si modulano a seconda del territorio, ma non viene mai meno la trasparenza". Oltre a Gori "nessun altro sindaco della Lombardia si è lamentato, a parte il fatto che se c'è un decesso i Comuni lo sanno prima di noi. I dati vengono trasmessi anche al Ministero: la comunicazione segue meccanismi precisi". Gallera ha spiegato di aver "parlato col prefetto di Bergamo e mi ha confermato che trasmette i dati ai Comuni ogni giorno. Poi se ci sono delle richieste diverse da parte di alcuni sindaci possiamo parlarne, prenderne atto e provare ad andare incontro alle esigenze".