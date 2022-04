Ztl in Isola a Milano, Lega: "Danno per commercianti e cittadini"

“Volere imporre una ZTL nel quartiere Isola contro il parere dei commercianti e senza coinvolgere e ascoltare loro e i cittadini nel percorso, oltretutto dopo due anni di pandemia che hanno gravato pesantemente sui pubblici esercizi, è una follia e dimostra quanto i membri della maggioranza del Municipio 9 siano scollegati dalla realtà”. Lo dichiarano Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier e Samuele Piscina, Consigliere Comunale della Lega.

Bolognini e Piscina: "Comprensibilità le preoccupazioni di Confcommercio ed Epam"

“Le preoccupazioni di Confcommercio e di EPAM – proseguono i due esponenti della Lega – sono comprensibili e le perplessità sono molte, sia nel merito, che nel metodo. Come Lega, siamo senza alcun dubbio dalla parte dei commercianti della zona e condividiamo con loro i molti dubbi sulla proposta di ZTL nel quartiere. Non si tratta di polemiche ideologiche – concludono Bolognini e Piscina –, ma ci sembra evidente che un’isola pedonale così ampia non possa che impattare in maniera negativa su tanti esercizi commerciali e avere effetti largamente distorsivi verso tutte quelle attività adiacenti l’area della ZTL, senza contare l’aumento del traffico e dello smog nei pressi del perimetro della stessa”.

