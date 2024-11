Ztl in zona Quadrilatero e San Siro, Censi: "Superati quasi tutti i problemi". VIDEO

Ztl in zona Quadrilatero e San Siro, Censi: "Superati quasi tutti i problemi"

In merito alle ztl in zona Quadrilatero e San Siro "stiamo andando avanti nella relazione con il Ministero, devo dire anche virtuosa su alcune questioni. Dobbiamo definire l'infrastruttura tecnica. Credo che abbiamo quasi superato tutti i problemi". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità Arianna Censi, a margine della presentazione delle ‘Linee guida per la mobilità attiva: un percorso partecipato’ a Palazzo Marino.



installazione "non so. Cercheremo di fare tutto nel minor tempo possibile" ha risposto l'assessore. #elb "Drammaticamente - ha continuato Censi sempre sul tema della realizzazione delle nuove ztl - la cosa che più ci ferma in questo momento sono le cose pratiche, cioè il rispetto dei tempi di realizzazione da parte dell'azienda a cui abbiamo affidato i contratti". Difficoltà che "non riguardano noi ma le consegne da parte dell'azienda. L'infrastrutturazione tecnologica è improntate. Stiamo risolvendo temi di carattere autorizzativo e di coerenza con le linee del Ministero. Dall'altra parte, problemi che molte amministrazioni hanno relative alle consegne e al rispetto dei tempi".



A chi le domandava se avessero recepito le osservazioni del Ministero in merito al controllo delle targhe e ai 15 minuti di tempo per entrare e uscire, "su questo abbiamo dovuto prendere atto della richiesta del Ministero e agire di conseguenza - ha spiegato Censi - cioè fare una domanda che non prevedesse questa misura di accompagnamento". Sul rapporto con i commercianti delle zone coinvolte dalle ztl, "Con i commercianti abbiamo un virtuoso rapporto. Sono certa, troveremo la soluzione. Il fine è migliorare la vita delle persone che entrano e vivono li e quindi anche di coloro che vi lavorano. Sono certa che troveremo un modo di renderlo equilibrato per tutti", ha detto. Quanto ai temi di installazione "non so. Cercheremo di fare tutto nel minor tempo possibile" ha risposto l'assessore.

