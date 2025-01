Ztl in Montenapoleone, a fine gennaio sperimentazione per due mesi

"La Ztl di Montenapoleone parte dalla fine di questo mese, faremo un paio di mesi di sperimentazione. Ne abbiamo parlato stamattina in giunta, siamo in corsa per riuscire ad arrivare da febbraio a fare questi due mesi di sperimentazione". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una visita al centro Sammartini per senza fissa dimora a proposito della zona a traffico limitato per le auto deliberata per la zona del Quadrilatero della Moda. La sperimentazione "vuole dire che la Ztl funzionera', che non partiremo immediatamente con le multe, che spiegheremo ai cittadini come funziona, che metteremo a punto soprattutto una questione delicata che e' il rapporto con i garage, anche i parcheggi privati, perche' come abbiamo detto la telecamera puo' intercettare una macchina che entra nel Quadrilatero ma se poi entra nel garage disattiva il meccanismo che da' origine alla multa", ha spiegato il sindaco.

