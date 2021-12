Opel:la ricarica rapida da 100 kW in CC è di serie

I caricatori di bordo da 7,4 e 11 kW permettono inoltre di procedere alla ricarica monofase e trifase in CA (Corrente Alternata)

Non importa quale sia la loro Opel elettrica a batteria – una vettura come Opel Corsa-e, Combo-e Life, Mokka-e, Zafira-e Life o un veicolo commerciale leggero come Opel Combo-e e Vivaro-e – i nostri clienti saranno sempre in grado di ricaricare rapidamente la batteria fino a 100 kW in corrente continua (CC) presso una stazione di ricarica pubblica. Tutto ciò è di serie e non dipende dalla categoria del veicolo né dal fatto che la vettura sia equipaggiata con caricatore di bordo da 7,4 kW o 11 kW. Per esempio, a 100 kW in CC, la batteria da 50 kWh di Opel Corsa-e si può caricare rapidamente all’80 per cento della capacità in soli 30 minuti.

I veicoli elettrici a batteria Opel sono pronti anche per tutte le altre opzioni di ricarica, come la corrente alternata (CA) monofase o trifase a 11 kW, attraverso la wallbox o il cavo per la presa domestica.

Per rendere ancora più rilassante la guida, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move”, il marchio di mobilità del gruppo, offrono soluzioni specifiche per i veicoli elettrici. Per esempio, con l’app “myOpel” è possibile verificare autonomia e livello di carica e si può programmare l’ora d’inizio della ricarica presso la wallbox domestica. Un altro vantaggio in termini di comfort: è possibile selezionare l’avvio della climatizzazione e del riscaldamento comodamente dal proprio divano, utilizzando l’app “myOpel”.

Uno dei servizi Free2Move disponibili a richiesta è la tessera di ricarica “Charge My Car”, che permette di accedere a oltre 220.000 punti di ricarica in Europa attraverso l’app Free2Move.

Divertenti da guidare: i veicoli elettrici a batteria uniscono prestazioni eccellenti e zero emissioni

Guidare una vettura elettrica Opel permette di unire piacere e guida a zero emissioni. Il motore elettrico produce 100 kW (136 CV), e i 260 Newton metri di coppia massima sono immediatamente disponibili sin dalla partenza. Opel Corsa-e, per esempio, accelera da 0 a 50 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi.

È possibile scegliere fra tre modalità di guida – Normale, Eco e Sport – per un buon equilibrio o il massimo divertimento, in base alle preferenze. Durante la guida, premendo un tasto si possono monitorare il livello di carica della batteria, il consumo di energia e l’autonomia su un menu specifico visualizzato sullo schermo del sistema di infotainment.

I veicoli elettrici a batteria fanno parte dell’offensiva di elettrificazione di Opel. Lo storico costruttore automobilistico tedesco ha già lanciato ben nove veicoli elettrici, tra cui alcune versioni elettriche plug-in hybrid. La gamma prodotti Opel sarà completamente elettrificata entro il 2024. Dal 2028 in Europa il marchio si concentrerà esclusivamente sui veicoli elettrici a batteria.