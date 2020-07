25 anni fa Opel Vectra precorse i tempi

La pedaliera sganciabile si inseriva in un più ampio ventaglio di dotazioni di sicurezza passiva all’avanguardia che da questo punto di vista ponevano Opel Vectra al vertice del suo segmento di mercato. La vettura tedesca era infatti la prima automobile prodotta in grande serie equipaggiata con airbag "full-size" frutto di una speciale tecnologia "mista". A differenza dei dispositivi convenzionali, questi airbag, montati frontalmente in corrispondenza dei sedili anteriori, erano gonfiati da gas Argon pressurizzato (conservato in speciali cilindri d'acciaio ad una pressione di 200 bar) che veniva liberato grazie a una piccola carica di innesco per l'apertura dell'involucro.

L'ampia superficie d'impatto del cuscino d'aria avrebbe offerto grande protezione in caso di scontro frontale anche nel caso in cui due veicoli provenienti da direzioni oblique l'uno rispetto all'altro si fossero scontrati frontalmente. In questo tipo di incidente, che potremmo definire "disassato", il colpo che avrebbe subito la testa e la parte superiore del corpo degli occupanti, sarebbe stato ammortizzato proprio dall'ampiezza del cuscino d'aria.

Doppie barre anti-intrusione inserite nelle porte e pretensionatori delle cinture di sicurezza con carica di azionamento facevano anch’essi parte della dotazione di serie. L’anno seguente - con l’introduzione della versione station wagon - Opel avrebbe fatto un ulteriore passo in avanti, dotando la vettura di airbag laterali in corrispondenza dei sedili anteriori.