Alfa Romeo, il nuovo B-Suv si chiamerà Brennero?

Un breve filmato ( il Video) di Alfa Romeo, che aveva lo scopo di svelare alcune caratteristiche del nuovo B-Suv del Biscione, potrebbe in realtà averne anticipato anche il nome.

Tra le immagini del nuovo teaser appaiono infatti alcune coordinate “famigliari” per il marchio, tra cui Arese e Balocco, ma anche il Passo del Brennero. E visto che gli ultimi modelli Alfa Romeo hanno assunto nomi di passi italiani (Stelvio, Tonale), il passo potrebbe essere breve. La casa di Arese ha già più volte smentito l’ipotesi, ma secondo alcuni organi di stampa questa potrebbe essere semplicemente una strategia per far accrescere la curiosità sulla nuova vettura, il cui debutto è atteso per i primi mesi del prossimo anno. Dalle prime informazioni pare che avrà le stesse dimensioni di Fiat Panda e Jeep Avenger, con le quali condividerà anche le motorizzazioni.

Secondo Quattroruote nel cofano della B-Suv ci sarà con tutta probabilità il 1.2 turbobenzina ibrido da 100 cavalli (elettrificato tramite un'unità a corrente da 29 CV montata all'interno del cambio automatico doppia frizione e un generatore/starter a cinghia), che potrebbe essere proposto anche nella versione più potente da 136 CV. Sarà anche la prima Alfa Romeo elettrica e monterà lo stesso powertrain da 156 CV con batteria da 54 kWh già visto sulla 600e e sulla Avenger, per un'autonomia Wltp prossima ai 400 chilometri. I prezzi? Poco superiori ai 25 mila euro per l'ibrida e attorno ai 40 mila per l'elettrica.

foto Autoexpress.co.uk