Alfa Romeo intensifica le fasi finali dello sviluppo della nuova Milano

I test di sviluppo dell'Alfa Romeo Milano sono in corso presso il centro sperimentale di Balocco.

Si tratta di una piccola sportiva concepita e disegnata dal Centro Stile Alfa Romeo. L'auto sarà presentata globalmente il 10 aprile in un evento a Milano, il quale sarà trasmesso via streaming per consentire a tutti di partecipare virtualmente.

La squadra di ingegneri italiani, già protagonista di progetti notevoli come la 4C, la 8C, la Giulia e Stelvio Quadrifoglio, e la Giulia GTA, guida il perfezionamento dello sviluppo della nuova Alfa Romeo Milano. Questa vettura rappresenta l'entrata di Alfa Romeo nel settore dei veicoli completamente elettrici. Le strategie di sviluppo sono gestite dalla squadra italiana presso il Proving Ground di Balocco, dove i collaudatori possono testare in pista le specifiche e gli obiettivi definiti dagli ingegneri dinamici Alfa Romeo, responsabili della validazione del progetto.

Sotto la guida esperta di Domenico Bagnasco, responsabile della validazione della sintesi dinamica del veicolo, l'Alfa Romeo Milano è oggetto di un'affinata messa a punto con obiettivi di eccellenza tipici del marchio. Bagnasco, con esperienza nello sviluppo di icone sportive come l'8C, la 4C e la Giulia GTA, guida la squadra concentrata sulla definizione di una dinamica di guida distintiva. Gli interventi mirati sul gruppo sospensioni mirano a ottenere uno sterzo diretto e preciso, garantendo un ingresso in curva rapido e un alto livello di aderenza, mantenendo così l'inconfondibile piacere di guida caratteristico di Alfa Romeo.

Stefano Cereda, a capo del progetto Alfa Romeo Milano, è una figura di lunga data coinvolta nei progetti dell'azienda. Notoriamente impegnato nello sviluppo dei motori diesel per Giulia e Stelvio, ha debuttato in Alfa Romeo nel progetto Giorgio, riconosciuto per la riservatezza con cui è stato realizzato. Prima di assumere la guida del progetto Milano, Cereda ha guidato lo sviluppo del motore ibrido plug-in Q4 da 280 CV per Tonale, dimostrando un percorso significativo nell'innovazione tecnologica.

Luigi Domenichelli, esperto ingegnere italiano, è responsabile dello sviluppo tecnico del veicolo Alfa Romeo Milano. Il suo compito consiste nell'integrare e validare tutti i sottosistemi del veicolo, ponendo particolare attenzione alle prestazioni, durabilità e comfort. Gli obiettivi progettuali ambiziosi mirano a garantire non solo l'inconfondibile road handling caratteristico di Alfa Romeo, ma anche un livello di ergonomia tra i migliori nella categoria, grazie a un'interfaccia uomo-macchina raffinata ed eccellente.